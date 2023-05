"Saprei gestire un ufficio Europa"

Credo che oggi, sulla base dei nuovi modelli di sviluppo, ci siano due importantissime nuove figure da istituire e per le quali, come tecnico e ingegnere progettista, potrei avere la giusta preparazione. La prima riguarda l’istituzione di un nuovo assessorato alla ‘transizione ecologica’, uno dei tre assi strategici del Recovery Plan. Il Movimento 5 Stelle ha portato avanti a livello nazionale un progetto all’avanguardia su questo fronte, promuovendo fortemente l’adozione a livello comunale delle comunità energetiche. Queste, mettendo in rete diverse cittadini, permetteranno loro di esser auto produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile, cioè pulita, con notevole taglio dei costi sulle bollette e grossi benefici per la riduzione dell’inquinamento. Credo che occorra un tecnico e progettista in grado di guidare una squadra di amministratori per la rigenerazione urbana e per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati se si decide di andare in questa direzione. Inoltre, credo che sia molto importante istituire una nuova figura, per la quale sarei assolutamente disponibile a prendere una delega, in grado di coordinare un Ufficio Europa. Questo nuovo ufficio dovrà essere composto da personale giovane e preparato e dovrà occuparsi di intercettare i fondi europei in arrivo e garantire l’utilizzo dei fondi già arrivati con la massima efficienza e produttività. Questo team dovrà avere una progettualità e una preparazione tecnica in grado di calare sul territorio gli investimenti previsti.