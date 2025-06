Sarà l’anno zero dopo "Inteatro": "Ma senza tradire quelle radici"

A Polverigi finisce una storia, quella di "Inteatro Festival", e ne inizia un’altra. Il suo nome è "PolverigiFest". Una novità, ma con le radici ben piantate in ciò che è stato, e non solo perché la rassegna è promossa dal Comune e da un’associazione che si chiama Inteatro. Il presidente Cristiano Lassandari parla di "anno zero di una cosa nuova che sta dentro un’altra cosa che prosegue", sottolineando che "PolverigiFest continua ad affidarsi a Marche Teatro, che produce e realizza gli eventi". Anche il sindaco Daniele Carnevali usa l’espressione "anno zero", aggiungendo però che "c’è già uno sguardo verso il futuro".

Il concetto è bene espresso anche da Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche Teatro: "E’ un meraviglioso anno zero che si innesta in una grande tradizione. ‘PolverigiFest’ è pensato come un festival multidisciplinare, dove teatro, danza, musica e circo si ritrovano nello spazio polivalente di Villa Nappi, nel solco di una modalità oggi diffusa nei teatri. I confini fra prosa, danza e musica sono meno netti". E’ la visione di un teatro inteso non come qualcosa di "chiaro e definito" una volta per tutte. Dipasquale usa espressioni come "work in progress", di "studio", che riguardi non solo il lavoro degli artisti, ma anche la fruizione da parte del pubblico, invitato a un ‘dialogo’, se non addirittura a una partecipazione attiva.

E’ una ‘filosofia’ sposata pienamente dalla nuova direttrice artistica della manifestazione, Viola Graziosi, definita da Dipasquale "un’attrice straordinaria con cui c’è un’assoluta unità di intenti". Lei, che ha iniziato la carriera a soli 17 anni con Carlo Cecchi, per poi trasferirsi a Parigi, vanta ruoli importanti a teatro, ma anche al cinema e nella fiction. Il lungo e ‘importante’ curriculum non le impedisce di definirsi "onorata, grata e orgogliosa" per l’incarico affidatole. "Arrivando da Parigi spero di portare una condivisione e uno sguardo più ampi, anche se quest’anno punteremo sulle compagnie italiane. Iniziamo dai nostri talenti, dai giovani. Vogliamo ripartire dalle cose semplici, ma non banali, proponendo un teatro che sia nutrimento per le persone. Parlo di emozioni, leggerezza, ironia, riflessione. L’obiettivo è arrivare ad un pubblico più ampio possibile".

Concorda il sindaco Carnevali, che auspica innanzitutto un riavvicinamento della comunità locale al festival. Ma non si pensi a un "tradimento" dell’identità di ‘Inteatro Festival’, a una contrapposizione fra teatro di ricerca, sperimentale e teatro ‘popolare’. Giuseppe Dipasquale, citando Giorgio Strehler, rifiuta distinzioni che non fanno altro che innalzare "steccati" tra modi diversi di fare teatro, dimenticando che "il teatro, quando è tale, è un tutto". Come si suol dire, il teatro, come la musica e qualsiasi forma d’arte, può essere fatto bene o male, e questa è l’unica cosa che conta. A Polverigi.

Raimondo Montesi