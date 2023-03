Sarà piantato il doppio degli alberi abbattuti

Per il mega hub Amazon all’Interporto andranno giù 43 alberi, ma il colosso americano ne piantumerà il doppio. "Amazon – spiegano dal Comune – si farà carico di piantumare e curare la manutenzione di 86 nuovi alberi in aree verdi che saranno indicati dall’Amministrazione. Si tratta del doppio delle piante che la multinazionale dell’e-commerce dovrà abbattere alla Coppetella per realizzare il proprio hub. L’abbattimento di tali alberi era previsto fin dall’insediamento dell’interporto e l’intervento sarebbe stato a carico della società che avrebbe successivamente utilizzato l’area dove essi insistevano. Dalla relazione dell’agronomo incaricato di valutarne lo stato di conservazione, peraltro, era emerso che la maggior parte delle piante interessate all’abbattimento risultavano avere uno stato fitosanitario precario, irrecuperabile anche con le più appropriate cure colturali, pertanto destinate a morte fisiologica. Nell’autorizzarne l’abbattimento – aggiungono dal Palazzo – abbiamo disposto la conseguente prescrizione della posa in opera del doppio degli alberi. Al riguardo, saranno condivise prossimamente tra Giunta e uffici le aree dove queste nuove piante verranno messe a dimora: sono alberi di particolare valenza quali querce, gelsi, lecci ed aceri".