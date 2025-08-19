Sarà un settembre caldo. Rivoluzione del servizio. Il milione è "congelato"

A settembre, dopo la ripresa dell’orario invernale, Conerobus pensa a una profonda revisione dell’intero servizio urbano. Sarà quello uno dei punti nodali su cui l’azienda e il Comune di Ancona si concentreranno, senza dimenticare le altre problematiche.

Siamo in pieno agosto, manca poco meno di un mese alla ripresa delle scuole, ma già le riunioni, tecniche e politiche, si susseguono per arrivare a un punto su cui convergere per evitare il tracollo aziendale. Riunioni che riguardano anche la necessità da parte del Comune di girare il milione di euro deliberato dal consiglio comunale a fine luglio e previsto nell’assestamento di bilancio.

In totale erano 1,4 milioni di euro, in parte dedicato ai servizi aggiuntivi che tanto hanno lasciato a desiderare. Il milione, tuttavia, non è ancora stato ‘pagato’ da Palazzo del Popolo. Il sindaco potrebbe sbloccare quella somma per consentire all’azienda di chiudere il bilancio 2024, ma per ora il gruzzoletto resta bloccato in Comune.

È bene chiarire che quei soldi non servono per ripianare il disavanzo, ma un credito di Conerobus per compensare il mancato aumento delle tariffe dal 2022 a oggi; tariffe che soltanto la Regione può modificare.

Sempre in autunno si procederà a una profonda revisione delle corse, ma non è esclusa una anche dell’organico. Si sicuro sarà necessario mettere mano all’organizzazione degli orari, delle corse e per farlo sarà necessario adeguare anche i software aziendali, non più idonei e da aggiornare alla luce della nuova e precaria situazione.