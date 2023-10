"Sarà una bella sfida per i musicisti"

Non la ‘Carmen’, ma ‘La tragédie de Carmen’.

Per il secondo (e ultimo) titolo della sua stagione lirica la Fondazione Teatro delle Muse di Ancona ha scelto la ‘sconvolgente’ pièce che il compositore Marius Constant, il drammaturgo Jean–Claude Carrière e il regista Peter Brook trassero negli anni Ottanta dall’opera di Bizet, appunto la Carmen, e dalla novella di Merimée.

La ‘riflessione’ che ne ha tratto la regista Francesca Lattuada potrà essere giudicato domani (ore 20.30) e domenica (ore 16.30). Sotto i riflettori ci sarà anche la ‘performance’ dell’argentina Natalia Salinas, chiamata a dirigere l’Orchestra Sinfonica ‘Rossini’.

Salinas, avvertiamo subito il pubblico. Questa non è la ‘Carmen’ che tutti conoscono e amano.

"E’ un’altra storia su Carmen, anche se ascolteremo le più famose arie e melodie dell’opera di Bizet. Una storia raccontata in modo diverso, come rivela il titolo, che non è ‘Carmen’, ma appunto ‘La tragédie de Carmen’. La drammaturgia cambia, e i brani sono presentati in un differente ordine. Quel che è più interessante per me è che l’orchestra è formata da solo sedici elementi, anche se l’opera è scritta per quindici musicisti. L’orchestrazione di Marius Constant è sorprendente. Anche se l’opera è stata scritta per un ensemble di dimensioni ridotte il suono è quello di un’orchestra. Tra l’altro io sono sempre stata affascinata dai compositori francesi contemporanei".

E’ comunque un bell’impegno per un direttore d’orchestra, e per i solisti.

"E’ una bella sfida per i musicisti, che devono eseguire dei ‘solo’. Quindi solamente un violino alla volta, un secondo violino, una viola, un violoncello, un contrabbasso. E’ come in un quintetto d’archi. Ma lo stesso vale, ad esempio, per l’accompagnamento dell’habanera di Carmen, in cui c’è solo l’accompagnamento del timpano. Anche all’inizio dell’ingresso di Escamillo il suono non è fatto di note alte, come accade di solito, ma basso. E’ il contrario di quello che il pubblico si aspetta".

Un approccio ‘minimalista’?

"Sì, un minimalismo musicale che rispecchia quello scenografico, con un allestimento in cui ci sono degli specchi in cui però i personaggi non riescono a specchiarsi chiaramente. Tutto questo è una sfida per il pubblico, che deve essere ‘aperto’ all’ascolto di qualcosa di diverso rispetto alla Carmen tradizionale, la cui musica viene ‘decostruita’. La sfida è anche dal punto di vista musicale".

Qualcuno potrebbe restare deluso?

"Non credo. Il progetto è molto interessante. Da una parte c’è tutta una tradizione interpretativa sull’idea di Carmen, dall’altra c’è la libertà di affrontarla in modo personale, seguendo le proprie idee. Io affronto spesso la musica contemporanea. Ho anche frequentato un master in musica contemporanea. Detto questo c’è il massimo rispetto per il lavoro di Constant".

Lei è influenzata anche dall’impressionismo francese?

"Sì, è stato quasi naturale, vivendo in Francia e avendo frequentato le scuole musicali francesi".

In questa ‘Carmen’ non c’è niente di impressionista però.

"No, è una Carmen molto ‘romantica’. Quel che è più interessante sono le invenzioni sonore di Constant".

Raimondo Montesi