"Sarà una sfida durissima. Vogliamo questa vittoria"

Notizie confortanti in casa Vigor a poche ore dalla sfida contro il Fossombrone. Gli infortuni appaiono meno gravi del previsto, intanto la piazza rossoblu freme per il ritorno di un derby che nelle ultime stagioni, seppur in Eccellenza, non ha mai deluso le attese. Ieri la società ha attivato il servizio prevendita che terminerà domenica alle ore 11. I tagliandi sono acquistabili nelle edicole Fioretti (dalle 7:45 alle 12:45 e dalle 17 alle 19:45) e da Quilly’sa ( dalle 7 alle 13 e oggi pomeriggio dalle 17 alle 19). L’edicola Fioretti di Corso II Giugno rimarrà chiusa domenica. Si attende il pubblico delle grandi occasioni perciò la società invita gli appassionati a usufruire della prevendita evitando code al botteghino. I prezzi dei biglietti: Curva 10 euro, Tribuna Laterale 15 euro mentre le Poltroncine 20 euro, per i ragazzi dai 14 ai 16 anni la spesa è di 5 euro, gratuito invece per tesserati ed under 14. Al costo del tagliando sarà sommato 1 euro, se acquistato in prevendita.

Per quanto riguarda gli ospiti invece, Il settore Gradinata sarà dedicato ai tifosi in arrivo da Fossombrone a cui sono stati riservati 200 biglietti, acquistabili esclusivamente in prevendita. Il botteghino dello stadio "Bianchelli" riservato agli ospiti resterà chiuso il giorno della gara.

Attesa in città e concentrazione in campo, ma le buone notizie arrivano dal’infermeria. La situazione appare meno grave: Broso, uscito malconcio dal "Tomei" di Sora, ha recuperato. Migliorano anche le condizioni del ginocchio di Romizi recentemente visitato dal dottor Moschini, l’ex Bari potrà tornare in gruppo oggi stesso. Ancora prematuro invece il rientro di Mori e Bartolini che hanno ripreso a correre, ma difficilmente saranno arruolabili prima della prossima gara interna contro il Vastogirardi. Tra i protagonisti più attesi c’è Denis Pesaresi che, dopo aver raggiunto le 300 presenze in maglia vigorina, non vede l’ora di tornare al gol. "Il Fossombrone è un’ottima squadra – dice il capitano della Vigor -. È una formazione che abbiamo affrontato tante volte in Eccellenza e ci ha sempre dato filo da torcere. Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata, ma ci aspetta una sfida durissima".

Nicolò Scocchera