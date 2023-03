Saracini, cittadella degli archivi della giustizia

Un Polo archivistico dei Tribunali delle Marche, sostenibile dal punto di vista energetico, dotato di sistemi di stoccaggio ad alta ingegnerizzazione e tecnologie per digitalizzare i documenti e spazi utili per l’archiviazione di 200mila metri lineari. È quanto sorgerà al posto dell’ex Caserma Saracini di Falconara. Ieri mattina al Castello, l’Agenzia del Demanio, i Ministeri della Giustizia e della Cultura e il Comune hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per la riqualificazione e la valorizzazione dello storico immobile, chiuso dal 2000 e in grave stato di abbandono. A sottoscrivere il documento il presidente della Corte di Appello di Ancona, Luigi Antonio Catelli, il procuratore generale della Corte di Appello di Ancona, Roberto Rossi, il direttore generale Archivi del Mic, Maula Sciri, il sindaco di Falconara Marittima, Stefania Signorini e il direttore regionale Marche dell’Agenzia del Demanio, Cristian Torretta.

Proprio quest’ultimo, ha riferito sui tempi e sui costi: "La firma del Protocollo d’intesa – ha dichiarato – da avvio alla progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, cui seguirà l’individuazione delle fonti di finanziamento necessarie a realizzare l’opera". L’obiettivo è realizzarla entro il 2027. L’intento è quello di intercettare risorse anche dal Pnrr, straordinaria opportunità di sviluppo, in quanto "la previsione di spesa è tra i 15 e i 20 milioni di euro", ha aggiunto. Il Polo archivistico sarà accessibile e moderno, ma anche futuribile perché permetterà di rigenerare un’area della periferia e genererà un valore economico e sociale per il territorio.

Su questo l’intervento del sindaco Stefania Signorini: "Questo per Falconara è un giorno davvero importante: parte la valorizzazione di un immobile che ha avuto un ruolo centrale nella vita del territorio. L’intervento permetterà di recuperare quello che per tanti anni è stato un luogo simbolo per Falconara e mi auguro che la nuova cittadella degli archivi della giustizia, oltre a svolgere la sua funzione logistica, permetterà di sviluppare potenzialità importanti anche per l’economia locale", ha spiegato nel ringraziare autorità e Istituzioni.

Catelli e Rossi, dal canto loro, hanno sostenuto l’importanza dell’operazione realizzata in piena sinergia, che consentirà di trasformare uno spazio in degrado, in un luogo a servizio della pubblica amministrazione e della collettività. Contestualmente saranno anche razionalizzate significativamente le spese, in conseguenza della chiusura delle locazioni passive dove vengono attualmente ospitati gli archivi giudiziari. La facciata della ex Caserma Saracini sarà mantenuta, i sei edifici all’interno (due dei quali già abbattuti per i lavori del bypass ferroviario) saranno demoliti per lasciare spazio alle nuove strutture.

Giacomo Giampieri