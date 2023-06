Saranno donati gli organi di Luca Guercio

Luca Guercio, 32enne osimano residente all’Aspio di Camerano, ferito nell’incidente del pomeriggio di venerdì 9 mentre era in sella alla sua moto a Camerano, è morto lo scorso mercoledì mattina. Luca era architetto, la sua famiglia è proprietaria del negozio che porta il loro cognome e si occupa di mobili e arredamento con sedi a Osimo. L’impatto tra il suo mezzo e un camioncino è stato violento, la moto è finita fuoristrada, scaraventata a terra, a due passi dal campo che circonda l’arteria che esce dal centro di Camerano. Il giovane ha lottato per la vita all’ospedale regionale di Torrette dove è stato trasferito subito in condizioni critiche. Distrutta dal dolore una comunità intera, stretta da giorni attorno a mamma Debora, papà Claudio e alla sorella Letizia, chiusi nel lutto più profondo. Se n’è andato con l’ultimo gesto d’amore, il più solidale di tutti. E’ stato dato l’ok alla donazione di organi. La salma sarà presto visitabile nella sala del commiato delle onoranze funebri Bamiof al Coppo di Sirolo, ma resta ancora a disposizione dellautorità giudiziaria. Il funerale sarà celebrato in forma privata e la salma verrà poi cremata. Tantissimi intanto i messaggi di cordoglio da tutta la città di Osimo: "Dirti addio è davvero difficile ma una cosa é certa rimarrai per sempre nel mio cuore – scrive sui social una sua amica -. Ciao amico mio vola più in alto che puoi e continua a brillare come hai sempre fatto". "La felicità di costruire pian piano la propria casa, l’entusiasmo di portare avanti un progetto insieme – aggiunge un altro -, le tremila chiamate, i tremila problemi ed infine le tremila risate. Avevo trovato un amico".