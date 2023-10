"Saranno un presidio per la zona a nord"

L’Associazione Arma Aeronautica ha una nuova "casa": è stata inaugurata sabato scorso in via Flaminia 602 nei locali al piano terra dell’immobile che un tempo ospitava l’ex Hotel Marisa, da tempo acquistato dall’Erap e convertito in alloggi di edilizia convenzionata.

Al taglio del nastro era presente il vicesindaco Valentina Barchiesi, accolta dal generale di brigata Gianni Spaziani, presidente regionale dell’associazione e dal colonnello Antonio Pisconti, presidente della sezione di Falconara. A rappresentare il Comune anche l’assessore al Bilancio Marco Giacanella e il consigliere delegato all’Urbanistica Clemente Rossi. La nuova sede della sezione falconarese dell’Associazione Arma Aeronautica rappresenterà anche un presidio per la zona nord di Falconara, sulla base di una convenzione tra la stessa associazione, l’amministrazione e l’Erap Marche, proprietaria dell’immobile.

In base all’accordo, i volontari offriranno un supporto al Comune, specie in occasione di manifestazioni istituzionali, per garantire decoro e sicurezza. Gli stessi volontari rappresenteranno un punto di riferimento anche per l’Erap, cui comunicheranno ogni criticità che dovesse interessare l’immobile. "Per Falconara è stato molto importante che l’Associazione Arma Aeronautica sia rimasta sul nostro territorio – ha detto il vicesindaco Valentina Barchiesi –. La loro permanenza, messa a rischio dall’inagibilità della vecchia sede di via Marconi, è stata resa possibile grazie alla disponibilità dell’Erap e all’impegno dei volontari dell’associazione di mettersi al servizio della comunità. Questa inaugurazione assume un significato particolare anche perché proprio quest’anno ricorre il centenario della nascita dell’Aeronautica Militare. I rappresentanti falconaresi hanno manifestato anche l’intenzione di organizzare incontri nelle scuole per informare i ragazzi sulla storia dell’aeronautica anche a livello locale".