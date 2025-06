"Sarebbe stato molto bello un finale hollywoodiano"

"E insomma alla fine è andata così". Riccardo Lucchetti, unico sfidante del super favorito Enrico Quagliarini per indossare la toga di ermellino come Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, ha fatto passare la notte prima di fare un commento sulla tornata elettorale di giovedì. Un post lucido in cui emerge un briciolo di delusione, attraverso cui si toglie alcuni sassolini dalla scarpa, pur tendendo la mano al vincitore: "La mia parte romantica non è contenta _ ha scritto il professore di econometria di Univpm _, sarebbe stato bello un finale hollywoodiano, una rob alla Rocky Balboa e Adriaaaaaanaaaa! La mia parte realista, però, ribatte: avevo una fionda contro un panzer; ho preso almeno 70 voti fuori dal mio dipartimento; se non mi fossi candidato, l’affluenza sarebbe stata certamente molto più bassa; mi ero dato l’obiettivo dei 100 voti, e l’ho superato, seppur di poco; so per certo che tanti non mi hanno votato per questioni di appartenenza, o di disciplina, o di fifa. Non importa, non ce l’ho con loro. Loro sono le vittime. Ho fatto quel che potevo, non rimpiango nulla. Adesso da qui guardiamo avanti. Spero che noi 105 riusciamo a riconoscerci e a continuare un’azione verso una certa idea di università, più aperta, più moderna e meno basata sulla gerarchia e le tribù. Quanto a Enrico (Quagliarini, ndr.): buon lavoro, e buona fortuna. Ne avrai tanto bisogno. Nell’improbabile caso che tu mi ritenga utile in qualcosa, sono a tua disposizione. Ma mi sa che posso andare al mare tranquillo". La scelta di Quagliarini per la successione di Gregori era stata condivisa dai vertici di Univpm e delle varie facoltà, al punto che ci doveva essere un solo candidato, Quagliarini appunto; ciò prima che Lucchetti, pochi minuti prima della scadenza dei termini, non avesse deciso di accettare la sfida senza un programma, un sostegno e così via. Quagliarini che non ha accettato la proposta del suo sfidante a un dibattito pubblico per discutere sui temi più attuali legati all’ateneo dorico. Ieri intanto il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e l’assessore all’università, Marco Battino, hanno espresso a nome dell’amministrazione comunale, le più vive congratulazioni al professor Enrico Quagliarini, eletto nuovo Rettore dell’Università Politecnica delle Marche: "Al Professor Quagliarini rivolgiamo il nostro augurio di buon lavoro – dichiarano – nella certezza che guiderà l’Ateneo con competenza, passione e visione strategica. L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel proseguire il dialogo e la collaborazione costante e costruttiva con l’Università Politecnica delle Marche, riconoscendo nell’Ateneo un partner strategico per lo sviluppo economico, culturale e sociale della città. Rivolgiamo inoltre - concludono - un sincero ringraziamento al Professor Gian Luca Gregori per l’importante lavoro svolto nel corso del suo mandato da Rettore".