Sarnari presidente

Le voci che circolavano da giorni hanno trovato confema. Ieri, poco prima di cena, ecco il comunicato del Gsd Castelfidardo. Ai saluti Marchegiani, ormai ex socio di maggioranza, torna la triade Baleani, Pigini, Sarnari, con quest’ultimo che tornerà a ricoprire la carica di presidente. "A seguito della riunione odierna (ieri, ndr), il socio Massimiliano Marchegiani cede le sue quote, senza scopo di lucro, a Fausto Pigini, 45%, Costantino Sarnari, 25%, Franco Baleani, 15%, e Max Ciucciomei, 15%. Il nuovo presidente è Costantino Sarnari che torna alla guida del sodalizio biancoverde, mentre Fausto Pigini ricoprirà il ruolo di vice presidente, anche lui nuovamente ai vertici. Nei prossimi giorni verrà indetta una conferenza stampa per salutare l’ambiente da parte dell’ex socio Massimiliano Marchegiani. La società GSD Castelfidardo ringrazia Massimiliano Marchegiani per l’apporto dato alla causa biancoverde ed alla città di Castelfidardo in questi mesi".

Intanto oggi al Mancini di Castelfidardo scende la corazzata Ravenna. L’avversario odierno del Castelfidardo negli ottavi di Coppa Italia di D (ore 14:30, arbitro Ferrara di Roma 2, prezzo unico del biglietto 10 euro, non ci saranno tagliandi ridotti e gli abbonamenti non saranno validi). Anche oggi sarà turno a eliminazione diretta con calci di rigore in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari (la vincente affronterà nei quarti chi si qualificherà tra Cjarlins Muzane e Dolomiti Bellunesi).