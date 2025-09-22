"Sarò sempre grande tifoso di Barontini"

"Avere la possibilità di allenare Simone (Barontini, ndr) è stata un’esperienza che mi ha arricchito tantissimo a livello professionale – racconta Fabrizio Dubbini, l’ex allenatore di Simone Barontini, pluricampione italiano negli 800 metri –. Ho avuto modo di fare nuove esperienze, nuovi contatti, una grossa crescita e poi crescere un ragazzo sin dall’età giovanile e portarlo fino a una semifinale olimpica (Parigi 2024, ndr) sono soddisfazioni. Devo ringraziarlo per avermi fatto fare tutto questo ad alto livello. Ho avuto la possibilità di vedere tante cose e di arricchire la mia professionalità". E il coach anconetano tiene a correggere e a precisare, in riferimento all’articolo pubblicato sabato, che "non ho spinto nessuno a cambiare guida tecnica, ci mancherebbe, faccio l’allenatore. Ogni anno faccio però con gli atleti di élite il punto della situazione e metto sul piatto tutto quello che è possibile da migliorare: sia dal punto di vista tecnico che motivazionale. L’atleta quando va al campo deve essere sicuro a 360 gradi di quello che sta facendo, su tutti i vari aspetti: fisioterapista, nutrizionista, allenatore, stile di vita. Sono tanti gli aspetti che compongono il percorso di un atleta di élite per cui deve essere sicuro che quello che sta facendo lo sta facendo bene. Agli atleti dico sempre che devono essere convinti del percorso che continuano a intraprendere. Quindi, se c’è un qualcosa che viene ritenuto migliorabile, l’atleta si deve mettere nelle condizioni di migliorare quell’aspetto. E un atleta di un certo livello come Simone ha bisogno di avere degli stimoli importanti, di uscire un po’ dalla ‘’comfort zone’’. Si possono ricercare in tanti modi. Di sicuro sarò sempre un suo grande tifoso".

Un percorso iniziato alla fine del 2012 e terminato da poco. Tante le soddisfazioni. "Come la vittoria nel 2021 nell’Europeo Under 23 a Tallinn. Non partendo da favorito ha fatto un grosso numero". Barontini raggiunto telefonicamente ha sottolineato l’altruismo e la generosità dell’ormai suo ex coach.

"Nella chiacchierata solita di fine stagione è stato Fabrizio (Dubbini, ndr) il primo a dirmi di pensare se avessi bisogno di stimoli nuovi, di farmi riflettere. Ed è una cosa bella e non scontata. Altri magari più egoisticamente avrebbero pensato di risolvere la situazione senza mettere sul tavolo questa ipotesi" chiude il mezzofondista azzurro che il 1° ottobre volerà in Inghilterra, a Brighton, per iniziare una nuova avventura. Sarà allenato da Jonathan Bigg coadiuvato da Dan Stepney. E avrà un gruppo di compagni di allenamento inglesi e irlandesi.