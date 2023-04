Sars, il museo dei ricordi "Urbani, un medico nato dalle strutture pubbliche Basta sanitari a gettone"

di Sara Ferreri

"A 20 anni dalla morte è doveroso ricordare la figura di Urbani, un medico che ha il merito di avere applicato la passione alla scienza. Un grande ricercatore che ha mosso i primi passi dalle Marche, da strutture pubbliche". Così il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha messo al centro uno dei valori cardine dell’infettivologo castelplanese. "Oggi con orgoglio il governo italiano è qui, al fianco del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, per affermare un tema condiviso: essere ricercatori oggi significa aderire ad un contesto pubblico. Lo si fa con passione e con la scienza come obiettivo e prospettiva. Un patrimonio che è stato raccolto in un museo, finanziato dal Comune e dalla Regione, per lasciare ai posteri, ai giovani un esempio di come si sta al mondo e di come si fa ricerca". "Nell’ultimo dl varato dal governo ci sono tante novità, ma soprattutto si lancia un forte messaggio per la sanità pubblica. C’è uno stop ai medici gettonistì che sono la vera piaga per le casse delle Regioni, ma anche e soprattutto per l’erogazione omogenea del servizio di pronto soccorso, pietra miliare del governo Meloni". "Si lancia un messaggio di investimento nel pubblico - ha sottolineato -, ricordo che per quest’anno sono stati postati 2 miliardi e 150 milioni di euro in più per il Fondo Sanitario Nazionale. I in tutto 7 miliardi e 50 milioni in tre anni. Un investimento per una sanità che in passato ha visto forte definanziamento, nel decennio ante Covid sono stati tolti 37 miliardi di euro. Noi vogliamo rappresentare l’esatto contrario - ha concluso Gemmato -, uno Stato che è al fianco del cittadini e crede nella sanità pubblica". "Per me è sempre stato difficile vedere Carlo come un superuomo – ha rivelato un commosso Tommaso Urbani, figlio di Carlo e presidente dell’Aicu Urbani - Per me è semplicemente mio padre e non è stato facile scegliere di allestire un museo per lui. Pur sapendo che la cosa probabilmente lo avrebbe infastidito, abbiamo deciso di procedere ugualmente per i valori che può trasmettere. L’aspetto del padre, del marito, del figlio, resteranno sempre nella nostra intimità ma è giusto che la sua storia continui a ispirarci nelle sfide che ci troviamo di fronte, oggi come in futuro". Commossa anche la mamma di Carlo Maria Concetta Scaglione che insegnò proprio in quella scuola nel cuore del paese (di cui fu anche sindaca), trasformata in museo. "Non è stato facile realizzare il museo qui a Castelplanio – ha aggiunto il sindaco Fabio Badiali – sia per il Covid che per l’aumento dei prezzi, ma grazie all’Aicu, al Comune che ha stanziato 100mila euro, alla Regione con 140mila, ci siamo riusciti. È una bomboniera che ci rende davvero fieri".

Ricordando il coraggio e l’importanza del protocollo ideato da Urbani per il contenimento della Sars e quarantena, Ghebreyesus ha sottolineato come uno dei più grandi lasciti di Urbani sia stato quello di un "ideale di sanità equa e vicinanza alle popolazioni vulnerabili". "La lezione che abbiamo avuto dall’ultima epidemia di Covid, e che dovremo ricordare è proprio quella della mancanza di equità. Siamo stati costretti a vedere anche nelle ultime emergenze problemi di disuguaglianza nella distribuzione dei vaccini e nell’accesso alle cure, con Paesi industrializzati che hanno avuto subito accesso al programma vaccinale mentre quelli poveri sono rimasti indietro". A curare l’allestimento Roberto Gigli cofondatore Aicu: "Il museo è stato realizzato come una specie di viaggio, ci sono cimeli e foto scattate da Urbani. Tra i cimeli, la moto che utilizzava in Vietnam e Cambogia per raggiungere villaggi sperduti e per la prevenzione contro l’Aids".