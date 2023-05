"Sassaroli, dimissioni sospette"

"L’assessore alla cultura e associazionismo Veronica Sassaroli nei giorni scorsi ha rassegnato le proprie dimissioni per incompatibilità che la stessa riveste. Non sappiamo a cosa sia dovuta tale incompatibilità ma rileviamo che solo nel 2022 sono quasi 40 le sue assenze su 52 delibere di giunta. La troviamo una grave carenza oggetto anche di una nostra apposita interrogazione". Ad annunciare la novità dall’opposizione è Federica Carbonari (Ritroviamo Castelbellino).

"Non sappiamo se questo fatto sia collegato – evidenzia la consigliera di opposizione – ma l’ex assessora Sassaroli ha partecipato a una di quelle delibere di giunta in cui sono stati erogati fondi di quasi 5mila euro presso un’associazione di cui l’assessora è vicepresidente".

Ma arrivano critiche dall’opposizione anche sul rendiconto di bilancio: "Se non abbiamo la relazione dell’organo di revisione nei tempi prestabiliti non ci è possibile vagliare i documenti e come sono stati spesi soldi pubblici. Era già accaduto lo scorso anno. Stavolta siamo usciti dall’aula in segno di protesta e non abbiamo potuto partecipare alla sessione e abbiamo chiesto sospensione consiglio comunale siamo usciti dall’aula. Un vero peccato perché anche noi rappresentiamo dei cittadini". "Il debito pro capite di ogni cittadino inoltre – chiude Federica Carbonari - non è diminuito, ma anzi aumentato".