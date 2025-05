Sassate e ronde, vicino da incubo. Finisce a processo per stalking

Comprano casa, si trasferiscono a viverci ma vengono presi di mira da un vicino che inizia a fare loro una serie di dispetti perché in quella villetta prima ci viveva un’altra famiglia con cui non era mai andato d’accordo. Mesi difficili per una coppia di 40enni, osimani, che si sono ritrovati il portone di casa preso a sassate, ronde notturne sotto la loro abitazione con l’automobile a tutto gas e i fari abbaglianti proiettati sulla facciata di casa loro illuminata a giorno e persino messaggi e telefonate quasi tutti i giorni per richieste assurde. A perseguitare la coppia sarebbe stato un osimano di 62 anni, che gli abitava accanto, raggiunto poi da un divieto di dimora. L’uomo è finito a processo per stalking e ha un’udienza fissata per il prossimo 9 dicembre davanti alla giudice Francesca Pizii. A portarlo in tribunale sono state diverse querele fatte dalla coppia ai carabinieri. Gli atti persecutori sono iniziati ad ottobre del 2019 e proseguiti fino al 2021. Un recidivo visto che i precedenti inquilini avrebbero lasciato quella villetta proprio per i cattivi rapporti con il 62enne. L’uomo non avrebbe sopportato nulla della coppia e si sarebbe appostato per riprenderli in video e fotografarli lamentandosi poi che facevano rumore quando in casa non volava una mosca. Con cadenza giornaliera avrebbe transitato di notte con la sua automobile sotto le loro finestre, in una corte comune, aprendo e chiudendo un cancello carrabile per svegliarli. La coppia aveva provato a parlargli ma lui avrebbe risposto "io qui sono il padrone e faccio quello che voglio". Se la sarebbe presa con i vicini anche quando avevano preso in cura dei gatti, li ha segnalati alla polizia locale lamentando che c’erano animali randagi. La coppia aveva dovuto installare delle telecamere perché riceveva sassate alla porta e non capiva perché. Avrebbero ripreso il vicino di casa a farlo.

ma. ver.