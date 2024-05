Sassoferrato al voto: il confronto su commercio e infrastrutture

Verso le elezioni dell’8 e 9 giugno, primo faccia a faccia tra candidati sindaco. Appuntamento venerdì (ore 18) alla sala Avis di Sassoferrato, grazie alla Cna che ha organizzato il tanto atteso confronto tra Maurizio Greci e Roberta Leri, candidati al ruolo di primo cittadino e fino a pochi giorni fa colleghi di giunta. "In questa tornata elettorale – evidenziano dalla Cna - Greci, sindaco uscente, sfiderà Leri, assessore uscente servizi sociali del Comune, in un contesto socio-economico profondamente mutato rispetto alle precedenti elezioni amministrative alle quali sono seguite tanto la pandemia mondiale quanto un terribile aumento dell’inflazione dovuto alle crisi socio economiche tutt’ora in atto a livello globale, senza ovviamente dimenticare i pesantissimi effetti dell’alluvione del 15 settembre 2022 che ha devastato diversi settori del territorio sassoferratese". "Il rinnovo di un’amministrazione comunale – evidenzia Marco Silvi, responsabile sindacale della Cna di Fabriano e Area Montana - rappresenta un evento particolarmente significativo per gli interessi delle imprese locali, motivo per il quale non vogliamo perdere l’occasione di mettere a confronto i due candidati su temi che riguardano da vicino i titolari d’impresa, penso al commercio, all’artigianato, al costante tema infrastrutturale e alle potenzialità relative allo sviluppo turistico dell’area".