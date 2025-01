Sassoferrato, donazione dell’Asd Tennis al reparto pediatria del Carlo Urbani

Una donazione al reparto di Pediatria dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, quella effettuata nella mattinata dello scorso martedì 31 dicembre. Al personale del reparto, guidato dalla dottoressa responsabile Antonella Bonucci, è stato consegnato ventilatore Airvo 3 per l’erogazione di ossigeno ad alti flussi, importante nell’insufficienza respiratoria soprattutto in bambini con bronchiolite che vengono seguiti con professionalità, competenza e amore dai professionisti medici e sanitari. Tutto questo è stato possibile grazie alla generosità del mondo dello sport. La donazione è arrivata infatti dall’Asd Tennis Sassoferrato. I fondi sono stati raccolti nell’ambito del torneo di tennis svolto a Sassoferrato, grazie alle offerte della popolazione e alla generosità di alcuni sponsor di rilievo. I ringraziamenti giungono dalla Direzione strategica aziendale della Azienda sanitaria territoriale Ancona e da tutto il personale del reparto dell’Urbani "per la generosità profusa dall’associazione e da tutti i partecipanti all’iniziativa di raccolta fondi a favore della struttura ospedaliera che beneficerà di questa nuova strumentazione a favore dei pazienti più piccoli". Prima delle feste natalizie, lo stesso reparto del presidio jesino aveva ricevuto una donazione di due tiralatte elettrici di ultima generazione, consegnati dai dipendenti della Pieralisi Maip.