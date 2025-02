Sassoferrato Genga, tre gol dalla capolista

FERMIGNANESE

3

SASSOFERRATO GENGA

0

FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi (7’ st Ragni), Labate, Lucciarini, Fraternali A., Patarchi, Cantucci (37’ st Izzo), Bozzi (27’ st Giovanelli Fraternali), Fraternali L., Patrignani (7’ st Mariotti), Saidykhan (32’ st Surano). All. Pazzaglia.

SASSOFERRATO GENGA: Bruni, Imperio, Marzioni (5’ st Paoletti), Di Nuzzo, Pasinato, Loppi (31’ st Morettini), Perini, Isla (39’ st Tolu), Ricci, Piermattei E. (1’ st Gubinelli), Luzzi. All. Gobbi.

Arbitro: Domizidi Macerata

Reti: 26’ pt Fraternali L., 28’ st Cantucci, 45’ st Mariotti.

Notte fonda per il Sassoferrato Genga in casa della capolista Fermignanese con la squadra di Gobbi che subisce tre gol e la quinta sconfitta consecutiva. Poco prima della mezz’ora il vantaggio dei locali con Luca Fraternali che non può sbagliare a due passi dalla porta.

Nel secondo tempo arrivano le altre due reti dei padroni di casa con Cantucci e Mariotti che chiudono la gara.