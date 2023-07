"Sassoferrato-hoop & nature camp": in campo con la stella Paul Biligha

Al via nella palestra comunale e all’adiacente campo di basket, la prima edizione del ‘Sassoferrato-hoop & nature camp’, aperto ai giovanissimi aspiranti giocatori di basket, circa trenta, dell’entroterra anconetano e pesarese. Un evento fortemente voluto da Paul Biligha, pivot della nazionale italiana di basket, approdato dopo Cremona e Venezia, all’EA7 Emporio Armani Milano, con cui ha conquistato, anche quest’anno, lo scudetto nel massimo campionato italiano battendo nei playoff la Virtus Segafredo Bologna. Giocatore molto sensibile ai problemi della sostenibilità ambientale, laureato in "Scienze e tecnologie agrarie", Biligha ha pensato a un evento che unisse la passione per il basket con l’attenzione ai temi della conservazione della natura, avendo così, ad un tempo, un forte valore educativo. Il camp è organizzato con la collaborazione della "Team – Players Group" di Giorgio Montano, che ha seguito con Biligha tutte le sue fasi: dall’ideazione alla progettazione ed ora alla realizzazione. "Il territorio e Sassoferrato – dice Montano – meritavano questa iniziativa. Biligha ha reso possibile questo camp e soprattutto ha saputo renderlo interessante e formativo per i ragazzi, uscendo dalla consuetudine di queste manifestazioni. Noi siamo felici di averlo organizzato e ringrazio l’amministrazione per l’aiuto che ci ha dato". Previsto anche un laboratorio sul cambiamento climatico, e con Iacopo Angelini, presidente Wwf Marche, sul tema della sostenibilità e della biodiversità.