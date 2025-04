Sassoferrato, la Pro loco ha ospitato l’incontro dell’Unpli provinciale

Ospite della Pro loco di Sassoferrato, il Comitato provinciale Unpli Ancona si è riunito in assemblea per la presentazione, esame e approvazione del Bilancio consuntivo 2024. Sono stati affrontati molti temi importanti per la vita delle associate: l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, la recente approvazione della Legge regionale che riconosce il ruolo delle Pro loco, una visione d’insieme sulla possibilità per le Pro Loco di accreditarsi per ottenere i volontari del Servizio civile universale, il Premio nazionale "Salva la tua lingua locale", le sagre di qualità, la salvaguardia del Patrimonio immateriale. Sono state premiati per il lavoro svolto Alberto Albertini e la signora Maria Giannetta Grizi.