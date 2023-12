Sassoferrato oggi si accende per il Natale: "Grazie alle associazioni un ricco cartellone"

Un ricco calendario natalizio quello sentinate al via oggi, presentato ieri anche quello di Cerreto d’Esi il quale partirà venerdì prossimo. Alle 16 alla sala conferenze di Palazzo Oliva di Sassoferrato, il Gaaum e l’associazione Sassoferratesi nel mondo organizzano un incontro sul tema: "I cammini spirituali che attraversano il territorio sassoferratese", mentre alle 21 al teatro del Sentino andrà in scena "Uomo e Galantuomo", commedia di Eduardo de Filippo. Domani poi alle 9 a Cabernardi la festa di Santa Barbara. In centro dall’8 dicembre si animeranno intanto le casette di Rione Borgo, si respirerà la magia di spettacoli per grandi e piccini, la sonorità del coro gospel e dei concerti bandistici, la ritualità diffusa dei presepi nelle chiese e i mercatini natalizi. Il programma promosso dal Comune di Sassoferrato è realizzato in collaborazione con i commercianti e le associazioni. Confermati i classici eventi a vocazione culturale, come la mostra "Salvifica – Il Sassoferrato ed Ettore Frani – Tra Luce e Silenzio", le visite guidate ai musei, e la presentazione di libri. "La situazione attuale – spiega il sindaco Maurizio Greci – non agevola certo le spese pubbliche, ma crediamo che il Natale sia un momento da celebrare insieme e per questo abbiamo voluto organizzare, nonostante le difficoltà contingenti, una rassegna con una serie di appuntamenti per grandi e piccoli realizzata grazie anche al supporto di associazioni e realtà locali che ringraziamo. Queste iniziative offrono ai cittadini l’opportunità di partecipare a eventi divertenti e coinvolgenti e incoraggiano anche le persone a supportare i negozi locali, rafforzando il tessuto sociale e aiutando l’economia della comunità". Il 7 dicembre poi alle 21,15, al teatro del Sentino l’apertura ufficiale dei festeggiamenti per i 65 anni dell’Avis di Sassoferrato – con lo spettacolo teatrale "E’ qui la Festa?". E l’8 dicembre i mercatini gli artisti di strada, l’intrattenimento per bambini e lo street food.

A Cerreto si inizia proprio l’8 alle 16,30 con l’accensione dell’albero di Natale con i bimbi delle scuole in piazza Caraffa. Alle 17 poi il cantafavole di Gianluca Lalli, il laboratorio ‘Un disegno per i nonni’ e il selfie sul trono con Babbo Natale. L’indomani al via i mercaini di Natale e alle 14,30 l’allegra corsa dei Babbi Natale in bicicletta. Dalle 17 musica dal vivo all’anfiteatro con ‘Le Rimmel’.