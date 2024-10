Sassoferrato partecipa alla settimana europea della mobilità

Grande partecipazione alla settimana europea della mobilità a Sassoferrato, organizzata dal Comune in collaborazione con varie associazioni ed enti, dall’Anci alla Fiab, promotori dell’iniziativa a livello nazionale ed europeo, alle associazioni sindacali Cgil Cisl e Uil pensionati, con il coordinamento di Antartide, Avis e Croce Rossa, sezioni locali. Tra le attività svolte la gincana in piazza Bartolo, le attività ricreative per i bambini in via Cavour. Allestito anche un tavolo all’interno di un’area di parcheggio con vari giochi.