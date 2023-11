Sassoferrato, raffica di futi di rame nei cimiteri: caccia alla banda

Sassoferrato (Ancona), 15 novembre 2023 – Raffica di furti nei cimiteri: è caccia ai ladri seriali di rame. In questi giorni si sono registrati degli importanti furti di rame nei cimiteri della zona di Sassoferrato. Per questo sono stati intensificati i controlli nelle zone dei cimiteri e non solo, da parte dei militari della stazione locale. Particolare attenzione non solo al cimitero urbano di Sassoferrato, ma anche in quelli delle frazioni come Cabernardi e Monterosso. Il lavoro dei carabinieri della compagnia di Fabriano, contro i furti, procede con più uomini e mezzi, in divisa e in borghese sia di giorno che nelle ore notturne. L'appello per arginare questo fenomeno è quello di segnalare persone e movimenti sospetti al numero di emergenza 112. Sono in via di quantificazione i danni per i prelievi di grondaie e parti in rame dai tre cimiteri avvenuti negli ultimi giorni. L’allarme corre anche sui social network dove in tanti esprimono preoccupazione per i temuti furti anche in abitazione.