Sassoferrato, riaperto dopo 4 mesi il ponte verso San Lorenzo

Dopo circa quattro mesi, è stato riaperto il ponte che unisce la zona di Sassoferrato a San Lorenzo in Campo e quindi al casello di Marotta, lungo la provinciale 48, senza passare per Castelleone di Suasa e Nidastore. Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria del ponte. Una boccata d’ossigeno per i pendolari costretti a un maggior dispendio di tempo e di carburante che è andato avanti in questi mesi invernali e che ha provocato un netto aumento di traffico nei paesi dove è stata deviata la circolazione.