Sassoferrato, ubriaco molesta i clienti del bar alle 2 di notte: denunciato

Sassoferrato (Ancona), 14 luglio 2023 – Ubriaco infastidisce i clienti del bar e si rifiuta di fornire i documenti ai carabinieri: denunciato. I carabinieri della stazione di Sassoferrato sono intervenuti alle due di notte in un bar dove si trovava un quarantenne nordafricano residente in città: l’uomo era in evidente stato di alterazione psicofisica per l'eccessivo uso di bevande alcoliche e infastidiva agli utenti. La pattuglia sul posto ha effettuato un controllo: il quarantenne si è rifiutato di fornire le proprie generalità e per questo motivo è stato denunciato oltre che per ubriachezza molesta anche per essersi rifiutato di fornire documenti. Autorità giudiziaria e amministrativa avvisata.

Nella notte tra giovedì e venerdì invece i carabinieri di Sassoferrato hanno fermato un giovane ventenne nato fuori regione residente a Sassoferrato, già noto: attorno alle 2 passeggiava per le vie della città. Perquisito dai militari aveva mezzo grammo di hashish addosso. È stato segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore di stupefacenti.