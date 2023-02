Sassoferrato (Ancona), volpe imprigionata nella trappola: denunciato 70enne

La piccola volpe

Sassoferrato (Ancona), 8 febbraio 2023 – In perlustrazione per controllare rifiuti i carabinieri forestali trovano una volpe imprigionata: denunciato 70enne del posto. In azione, in località Cave, militari della stazione carabinieri forestale di Sassoferrato, i quali notavano la presenza di un esemplare di volpe all'interno di una trappola installata in un terreno agricolo recintato. La trappola metallica risultava del tipo con esca e paratoia a caduta, e conteneva dei pezzi di carne idonei ad attirare animali carnivori. Accertata la proprietà del terreno recintato nel quale era sistemato anche un pollaio, i militari hanno provveduto all'identificazione del presunto responsabile, un 70enne residente nella zona. Il pensionato che probabilmente aveva sistemato la trappola per volpi per evitare di perdere gli animali da cortile, è stato denunciato per utilizzo di mezzi di caccia non consentiti, per tentato furto venatorio e per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e cagionevole di gravi sofferenze. La piccola volpe è stata portata a visita alla clinica veterinaria universitaria di Matelica e, ricevuto il parere favorevole del veterinario, è stata rilasciata in mezzo alla natura.