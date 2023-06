Savoia-Benincasa, aula magna alla Bettini Galeazzi

Ha dedicato la sua vita allo studio e all’insegnamento, ha "cresciuto" generazioni di studenti anconetani ai quali ha saputo trasmettere tutto il suo amore verso la cultura. Anna Bettini Galeazzi, docente di italiano e latino per oltre 30 anni (dal 1970 al 2003) presso l’Istituto Savoia è stata ricordata venerdì da colleghi ed ex studenti in occasione dell’intitolazione a suo nome dell’Aula Magna. A portare i saluti introduttivi la dirigente scolastica Alessandra Bertini che ha sottolineato la grande etica professionale, passione e rigore nell’insegnamento di Bettini, amante della Divina Commedia, di Manzoni e Pirandello