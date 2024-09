Savoia-Benincasa, la dirigente è Luigia Romagnoli

Poco più di una settimana al suono della prima campanella, tutto pronto anche all’Istituto ‘Benincasa’ trasferito temporaneamente da Monte Marino all’ex liceo Savoia in pieno centro. I lavori di adeguamento dell’edificio stretto nel traffico cittadino, tra via Vecchini, San Martino e Giannelli, si stanno completando, mancano soltanto pochi dettagli. Intanto, e questo non è un dettaglio di poco conto, è stata nominata la dirigente dell’istituto ‘Savoia-Benincasa’, si tratta di Luigia Romagnoli che ha assunto l’incarico temporaneo fino al 31 dicembre prossimo, incarico prorogabile. La nomina si è resa necessaria dopo l’addio pro tempore dell’ex dirigente, Maria Alessandra Bertini, che ha assunto un incarico universitario a Urbino. La Romagnoli arriva dall’istituto comprensivo ‘Solari’ di Loreto. Per il resto, l’unico altro trasferimento con incarico di Ancona a livello regionale riguarda i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia), finito a Francesco Lucantoni, sempre dal 1° settembre al 31 dicembre prossimi. In entrambi i casi si tratta di reggenze temporanee disposte dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche.

Tornando al ‘Benincasa’, come accennato in precedenza i tempi sono stati rispettati: "Il prossimo 11 settembre la scuola sarà pronta per l’inizio dell’anno scolastico, mentre per il vecchio plesso (da demolire e ricostruire, ndr.) presto inizieranno i lavori" ha detto il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali. Lavori che dovrebbero durare un paio di anni, con il ritorno nella scuola originale per l’anno scolastico 2026-2027.