Savoia Benincasa, la prima aula immersiva d’Italia

Dall’aula immersiva, la prima in Italia, alla sperimentazione del modello di apprendimento finlandese Mof, dai nuovi percorsi in lingua inglese e francese alle collaborazioni con le Università di Ancona e Camerino. E’ un istituto superiore che guarda sempre più al futuro il Savoia Benincasa, in procinto di festeggiare i primi 100 anni dalla fondazione e che dal prossimo vedrà il trasferimento del liceo linguistico nella ex sede di via Vecchini. Intanto le novità dell’offerta formativa 2024-2025, rivolte agli studenti delle secondarie di primo grado, sono state presentate nel primo dei 6 open day previsti da qui a gennaio.