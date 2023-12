Savoia, cento anni portati benissimo. Ex studenti festeggeranno il secolo

Il Savoia compie 100 anni. E lo fa in grande stile. I festeggiamenti dureranno tutto l’anno. D’altronde, è uno dei licei più apprezzati e frequentati di Ancona e ci vuole una cerimonia degna di questo nome per celebrarlo. Al compleanno dello scientifico, prenderà parte persino la più amata ´Signorina buonasera´ della tv, Rosanna Vaudetti, che si diplomò nel plesso di via Vecchini. A fare gli onori di casa, nell’aula magna del Savoia, intitolata alla prof Anna Bettini Galeazzi, è stata la preside, Maria Alessandra Bertini: "Per me è un onore. Il 14, ore 17, via alle celebrazioni al ´Salone delle Feste´ del teatro delle Muse. Ad inaugurare, sarà il filosofo Umberto Curi, emerito dell’Università degli Studi di Padova con una prolusione sul valore del pensare e la bellezza del tempo. Il cartellone degli eventi si svilupperà fino ad aprile ‘24", ha evidenziato. "In questa ricorrenza, il Comitato promotore farà riflettere sul senso della scuola liceale e sul rapporto del Savoia con la città, attraverso il contributo di ex studenti che si sono distinti nella cultura e nella comunità scientifica, dalla scienza all’arte, dalla letteratura allo sport e alla comunicazione, e di noti studiosi chiamati ad approfondire i temi del nostro tempo". Ci saranno Mario Ceruti, il latinista Ivano Dionigi, l’italianista Marco Bazzocchi. E poi "gli ex studenti e i fisici Carlo Cacciamani, Valerio Lucarini e Stefano Marcellini, la giurista Benedetta Barbisan, il regista Gianluca Barbadori, la cantante Grazia Barboni e la conduttrice Rai Rosanna Vaudetti". Presente la direttrice dell’Usr, Donatella D’Amico: "Poche volte mi è capitato di essere presente ad anniversari così importanti, è il coronamento di un percorso meraviglioso". Galeazzi ha conosciuto sua moglie, Anna Bettini, proprio qui. Due prof, una vita insieme: "Sono stati 100 anni di storie, ora guardiamo avanti. Onoriamo il passato, con l’impegno di aprirci al futuro". Il prof Rodolfo Bersaglia, contribuirà con una stampa artistica a tiratura limitata realizzata mediante un processo artigianale. "Ho passato qui anni bellissimi come insegnante, affiorano fantastici ricordi e anche un po’ di nostalgia. Io d’altronde sono un 68ino – ha precisato l’ex assessore comunale alla cultura, Antonio Luccarini, prof di filosofia – L’assedio più grande oggi è quello dell’ignoranza. C’è bisogno di luoghi visibili dove si produca cultura".

Nicolò Moricci