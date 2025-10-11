Savoia, studenti e prof a rischio. Marciapiede vietato dopo i crolli. Scatta la rivoluzione della viabilità

Modifiche della sosta per garantire l’incolumità di studenti e personale: scatta la rivoluzione della mobilità in via Vecchini, all’esterno del cancello dell’istituto Savoia-Benincasa. Una misura assai doverosa e probabilmente tardiva quella messa in atto dall’amministrazione comunale, tramite il comando della polizia locale. Una serie di provvedimenti per garantire il massimo della sicurezza agli studenti e al personale dello storico plesso scolastico, tornato attivo da due anni a questa parte, ma con un sistema viario molto diverso rispetto agli anni ‘80 e ‘90. Nuovi divieti e segnaletica, obblighi di traffico, sistemi per attraversamenti pedonali e riduzione della velocità. Un pacchetto di misure che entrano in vigore praticamente da subito fino a data da destinarsi, ma non è da escludere che possano diventare definitive.

Il problema della sicurezza davanti al Savoia si è acuito a inizio anno scolastico a causa del cedimento di alcune parti della facciata di un palazzo attiguo alla scuola. Come spesso capita, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, l’edificio è stato transennato e il passaggio pedonale vietato. Il problema è che quel marciapiede era strategico per consentire ai ragazzi e al personale di defluire in maniera sicura dall’area della scuola verso piazza Cavour e le coincidenze del trasporto pubblico locale. Bloccando quel passaggio ogni giorno, dal 15 settembre a oggi, decine, se non centinaia di studenti agli orari d’uscita invadono via Vecchini provocando, loro malgrado, seri problemi per la sicurezza e per la viabilità. Attraversamenti pericolosi che prima o poi potrebbero sfociare in qualche incidente.

Anche per questo motivo, ripetiamo già con un certo ritardo, il Comune ha deciso di correre ai ripari, in attesa che l’amministratore di quel condominio si assuma la responsabilità di sistemare il palazzo. In via Vecchini, innanzitutto, viene istituito il limite di 30km/h e poi sarà ricostruito in maniera più stabile il cordolo per i veicoli che entrano in via Vecchini da via Piave, scongiurando manovre da ritiro della patente per chi cerca di entrare in via Palestro. Infine verranno posizionati dissuasori di sosta da via Piave fino davanti al Savoia. In via Giannelli verranno piazzati segnali di pericolo uscita motocicli dalla viuzza chiusa al lato della scuola.

Diversi i provvedimenti presi anche per via Palestro, in particolare la realizzazione di strisce pedonali per l’attraversamento proprio all’angolo con via Vecchini.