Sbaglia parcheggio e finisce con l’auto su un terrazzo

Parcheggia in un’area adibita sul tetto della struttura ma imbocca per errore le scale pedonali anziché la rampa carrabile e finisce in un terrazzo al secondo piano. E’ quanto successo ieri mattina, poco dopo le 11, in via Primo Maggio, ad Ancona. Alla guida del mezzo un uomo che per fortuna è rimasto illeso. La vettura è stata recuperata dai vigili del fuoco e riportata in strada grazie all’intervento dell’autogru.

Altro intervento nella notte: è stata notata dalla Polfer mentre vagava per i binari, rischiando anche di essere investita da un treno merci che, in transito, stava sopraggiungendo. A prestarle soccorso il personale sanitario della Croce Gialla, allertato dagli agenti, che con l’ausilio dell’automedica arrivata sul posto ha predisposto il suo trasporto al presidio ospedaliero di Torrette in codice giallo.