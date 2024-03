Sbagliato vietare cellulari e tablet in classe

No a cellulari e tablet in classe neanche per scopi didattici: queste le parole del ministro Giuseppe Valditara sull’uso dei dispositivi a scuola. Dopo averne già sconsigliato l’utilizzo in classe, il Ministero dell’Istruzione e del merito è intenzionato a emettere un divieto anche per fini formativi, con l’obiettivo di ridurre al minimo le fonti di distrazione nel corso delle lezioni. Si pensa, infatti, che permettere l’uso del telefono sia una mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, figure verso le quali bisogna recuperare autorevolezza. Che cosa ne pensano studentesse e studenti? È veramente possibile eliminare lo smartphone nell’era della generazione Z, nel periodo in cui il progresso tecnologico corre più veloce del pensiero umano? I giovani di oggi non sono d’accordo. Ritengono infatti che noia e distrazione in classe dipendano più da metodologie didattiche antiche, come la classica lezione frontale, che dall’uso del telefono; quest’ultimo, se fosse usato per scopi didattici, potrebbe portare in classe un modo più interattivo di fare lezione grazie ad alcune applicazioni, come Kahoot, Mentimeter, o alla piattaforma Google Suite per la condivisione di documenti all’interno di classi virtuali. Gli studenti, inoltre, pensano che imporre il divieto del cellulare non serva a restituire più autorevolezza ai docenti. Infatti, di fronte al docente autorevole, capace di catturare l’attenzione dei ragazzi e di trasmettere la passione per la materia, gli alunni non si distraggono e non sentono il bisogno di guardare il telefono. L’autorevolezza si ottiene quando l’adulto non solo dà l’esempio, ma anche fiducia, creando un rapporto basato sul dialogo e sulla stima reciproca. Le imposizioni e le punizioni, invece, reprimono lo studente e fanno crescere un senso di frustrazione. Al liceo Savoia Benincasa di Ancona, per esempio, pochi giorni fa un ragazzo del primo anno si è buttato dalla finestra della scuola, pare, per un brutto voto in matematica. Allora, forse, qualcosa nel sistema non funziona. Il ministro Valditara, i dirigenti e tutti i docenti dovrebbero interrogarsi su questo e trovare una modalità per regolamentare un uso corretto dei dispositivi a scuola, che non sono da considerarsi la sola causa delle voragini educative su cui è necessario riflettere, ma possono diventare anche una risorsa per migliorare la qualità della didattica. A ogni modo è chiaro che non bisogna abusarne, perché in ogni cosa va trovato il giusto equilibrio.

Francesco Piccolo,

classe III D