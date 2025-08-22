Sbanda e invade la corsia opposta. Auto si ribalta, grave una 42enne

Sbanda con l’auto e finisce contro un altro veicolo che percorreva il senso opposto di marcia. L’incidente frontale si è verificato ieri pomeriggio, attorno alle 14, lungo la strada statale 76, prima del bivio con la statale 16, a pochi passi dalla Caffetteria. Un urto violento, lungo la corsia in direzione Jesi, che ha coinvolto tre veicoli causando sei feriti di cui uno, una donna di 42 anni, di origine campana (è nativa di Napoli), grave. La 42enne era al volante di una Fiat Panda rossa quando, per causa ancora in via di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva una Volkswagen T-Roc con a bordo un’intera famiglia residente in Vallesina: padre, di 51 anni, madre, di 55 anni e due figli di 19 e 22 anni. La T-Roc ha cercato di evitare l’impatto ma non ci è riuscita e nello scontro si è ribaltata finendo con le ruote in aria sulla sede stradale. Una terza vettura, una Volkswagen Polo, con al volante una 23enne di Chiaravalle, è rimasta coinvolta nell’incidente finendo contro una delle due automobili del frontale. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Senigallia.

La 42enne è stata liberata dal mezzo, dove era rimasta incastrata, dai vigili del fuoco e dal personale medico. E’ stata portata con un codice rosso all’ospedale di Torrette ma non sarebbe in pericolo di vita. I soccorsi sanitari sono stati effettuati dall’automedica del Crass, dalla Croce Rossa di Ancona e dall’infermieristica di Torrette e dal personale dell’eliambulanza salito poi sull’ambulanza via terra. La statale 76 è rimasta chiusa per tutte le operazioni di soccorso. Gli altri feriti, usciti da soli dai messi, sono stati portati tre all’ospedale di Jesi e due in quello di Senigallia ma non erano gravi.

ma. ver.