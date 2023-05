Sbanda in auto, si schianta su un palo Si ferma e scappa: caccia al "pirata"

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo della luce inclinandolo pericolosamente poi si dà alla fuga: polizia locale sulle sue tracce. E’ accaduto ieri poco dopo le 9 lungo viale Verdi subito dopo il semaforo che incrocia via Gramsci. L’impatto è stato forte tantochè alcuni residenti si sono affacciati e sarebbero anche riusciti a prendere parte della targa e alcuni dettagli importanti sull’automobilista che si sarebbe fermato pochi istanti per poi ripartire nonostante il danneggiamento alla propria auto. Sul posto oltre alla polizia locale i tecnici JesiServizi che hanno dovuto tagliare e mettere in sicurezza il palo pericoloso.