Sbanda in galleria e si schianta sul guard rail

Perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail: conducente miracolato. Esce dall’abitacolo e chiama i soccorsi. È quanto accaduto nella notte a cavallo tra il 17 e il 18 marzo, ad un uomo che si trovava alla guida della propria auto. Attimi di paura, sull’asse nord-sud, attorno all’1.30 del mattino, all’altezza dello svincolo per Tavernelle, dentro una delle tante gallerie della Bretella. Il conducente avrebbe fatto tutto da solo, per cause ancora in corso di accertamento da parte di polizia e carabinieri, intervenuti sul posto. Con loro, anche l’automedica del 118 e un mezzo del Comitato di Ancona della Croce Rossa Italiana, insieme ai vigili del fuoco, che in questi casi intervengono di prassi. Si è temuto il peggio per l’uomo, che però, come dicevamo, è salvo per miracolo. L’auto a bordo della quale viaggiava è stata sbalzata in avanti per un centinaio di metri, come se il guardrail avesse fatto da perno. Alla base di tutto, probabilmente, un colpo di sonno o una distrazione al volante. Sta di fatto che il signore se l’è vista brutta, ma ha aspettato i soccorsi in piedi, fuori dall’auto, a notte fonda, sull’asse. È stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti, ma avrebbe solo un ematoma all’occhio dovuto al violento urto. n.m.