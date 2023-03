Sbanda sull’Asse e si schianta: ferito un 21enne

Pauroso incidente ieri pomeriggio lungo l’Asse Nord Sud, all’altezza dello svincolo per le Grazie. Una utilitaria Suzuki condotta da un 21 enne residente in città, menetre percorreva la bretella in direzione centro, è sbandata. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è andato a schiantare con violenza contro il guard rail, fortunatamente non ribaltandosi. Il giovane è rimasto ferito seriamente ed è subito scattato l’allarme al 118. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Ancona e un equipaggio dei vigili del fuoco. Il 21enne ha riportato un politraumama non è in pericolo di vita. E’ stato trasportato all’ospedale di Torrette.