Sbarca e compra la droga. Marittimo ha patteggiato

Sbarca al porto e fa il pieno di droga per il viaggio. L’acquisto, fatto alla fermata del bus vicino alla Banca d’Italia, in via XXIX Settembre, era costato un doppio arresto il 7 luglio scorso. In manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio erano finiti un marittimo di 27 anni, originario della provincia di Napoli, e un 51enne, suo conterraneo, residente ad Ancona dove ha un’attività commerciale. Ad arrestarli era stata la guardia di finanza. Ieri hanno patteggiato entrambi davanti al giudice Carlo Cimini, difesi dagli avvocati Federica Battistoni e Mauro Saraceni. Il più giovane a otto mesi di reclusione più 800 euro di multa, l’altro a un anno e 2.400 euro di multa.

Stando alle accuse quella sera, attorno alle 20, i due si sarebbero scambiati qualcosa in maniera molto veloce ma abbastanza sufficiente per far trovare ai finanzieri la conferma di uno spaccio di droga (hashish) con relativo pagamento. Il marittimo, che lavorava a bordo di un traghetto arrivato dalla Grecia, era appena sbarcato al porto dorico e il suo comportamento aveva insospettito i finanzieri perché era stato visto andare con passo spedito verso il centro città, guardandosi spesso attorno come di chi non voleva essere seguito. I militari lo avevano tenuto d’occhio a distanza fino a quando era arrivato alla fermata del bus dove, poco dopo, era sopraggiunto il 51enne. L’uomo gli aveva passato un involucro e il giovane aveva tirato fuori dei soldi per pagarlo. Uno scambio velocissimo. I finanzieri li avevano subito bloccati e perquisiti. Il 27enne aveva l’involucro dello scambio con dentro quasi 50 grammi di hashish. L’altro aveva 190 euro appena incassati.

Il controllo è proseguito nella cabina del marittimo, a bordo della nave dove lavorava, e a casa dell’altro. Sul traghetto i militari avevano trovato un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e diverse banconote per oltre 100 euro in contanti. Nell’abitazione del 51enne non c’era droga. Il 27enne aveva spiegato subito che l’acquisto era stato per uso personale, per coprire tutta la sua permanenza in nave e il bilancino era per controllare che il peso della droga corrispondesse a quello effettivamente pagato. ma. ver.