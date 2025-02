Sbarca il grande calcio a 5. Ecco le finali di Coppa Italia

La Coppa Italia sbarca nelle Marche. Jesi e il suo PalaTriccoli saranno la location di tutti i match delle Coppe Italia di Serie A e di Serie A2 Élite, ospitando anche le finali di Serie A2 e Serie B. Ma non di solo PalaTriccoli vivrà la manifestazione in programma da sabato 15 a domenica 23 marzo. Al PalaSavelli di Porto San Giorgio si disputeranno, nel primo weekend di gare, la Final Four Under 19 e la Final Four della Coppa Italia regionale, così come, sabato 22, le semifinali di Serie A2. Nella seconda settimana entrerà in scena anche il PalaBadiali di Falconara, nel quale sono in programma sia i quarti che le semifinali della Final Eight di B. Serie A e A2 Élite conoscono già le finaliste delle rispettive Final Eight e Final Four di Coppa Italia, le prossime due settimane definiranno anche le qualificate per A2, B, Under 19 e Serie C.

Gli accoppiamenti di tutte le categorie si scopriranno in occasione dei sorteggi, in programma ad Ancona lunedì 10 marzo. Un evento fruibile in diretta streaming tramite il canale YouTube della Divisione Calcio a 5 e in simulcast su Futsal TV, ad eccezione delle semifinali e dell’ultimo atto della Coppa Italia di Serie A, trasmesse in diretta tv su Sky Sport. In tutte le gare della Final Eight di Serie A sarà utilizzato il Video Support per l’eventuale revisione, secondo casistiche definite, delle decisioni arbitrali.

Il programma: