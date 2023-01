Sbarca in città "Panino marino"

Apre oggi ad Ancona, in piazza Don Giovanni Minzoni 11A, il nuovo locale "Il Panino Marino": la cucina di pesce formato fast food. Una nuova modalità di mangiare pesce a pranzo o a cena, senza rinunciare al gusto di questa cucina sana e nutriente.

Polipo, tonno, salmone, gamberi, trippa di rospo, pesce spada, seppie, calamari e merluzzo vengono preparati per essere serviti caldi nel pane, per un pasto che si presta ad essere consumato seduti al ristorante, all’aperto, a casa, in ufficio, dove si vuole. Il Panino Marino ha anche la linea senza glutine. A disposizione degli utenti la possibilità di ordinare via web, oltre che telefonicamente, o tramite le piattaforme di delivery. In menù ci sono 11 differenti panini di mare, tutti da provare. Il Panino Marino è anche su Facebook: https:www.facebook.companinomarinoancona .