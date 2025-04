Sbarca la "Generazione Erasmus". Corteo di bandiere con mille studenti

Ancona abbraccia l’Erasmus Generation Meeting, evento d’incontro di giovani studenti provenienti da tutta Europa che da ieri sono nel capoluogo e che vi rimarranno fino a domenica. L’Egm 2025, il meeting della generazione Erasmus, avrà come tema quello di responsabilizzare i giovani come protagonisti del cambiamento della società, e sarà centrato su due pilastri principali: la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei giovani stessi nelle comunità locali, e l’impatto del lavoro giovanile e del volontariato sull’internazionalizzazione.

Quattro giorni di scambio, di opportunità d’incontro, di discussione, di condivisione e d’amicizia che si baseranno sempre sulla promozione dello scambio interculturale che va ben oltre i confini dei singoli Paesi. Si inizia oggi alle 13.30 al Passetto con la parata dell’internazionalizzazione: i giovani europei esporranno le loro bandiere, rappresenteranno i loro Paesi, ma lo faranno creando un’esplosione di colori che racconterà storie, culture e amicizie nate da un’esperienza condivisa, l’Erasmus. Ogni passo della parata rappresenterà un inno alla multiculturalità, alla fratellanza e all’incontro tra popoli.

Dopo Bucarest, Porto e Siviglia, tocca dunque ad Ancona, che ospita i circa 1200 studenti provenienti da trentasette Paesi ma che, ospitandoli, promuove anche la città, la sua storia e le sue eccellenze di fronte a una platea estremamente eterogenea. L’Egm è organizzato dai volontari di Erasmus Student Network di Ancona in collaborazione con quelli del resto d’Italia, ed è la più grande conferenza gestita direttamente dagli studenti stessi e focalizzata sull’internazionalizzazione, sulla mobilità e, naturalmente, sull’attuazione del programma Erasmus+. L’evento ha il supporto dell’Università Politecnica delle Marche e del Comune di Ancona e il patrocinio del ministero dell’università, quello della Marina Militare, della Regione Marche, dell’agenzia nazionale Erasmus+ e del Comune di Camerano.

Ieri mattina al rettorato dell’Università Politecnica la presentazione dell’evento: "L’Egm arriva per la prima volta in Italia e lo fa ad Ancona – ha spiegato con soddisfazione il magnifico rettore Gian Luca Gregori –. Siamo particolarmente orgogliosi. Un evento che ha l’obiettivo di far capire l’importanza della cultura, della conoscenza, dello scambio, dell’inclusione e far comprendere che è necessario avere un approccio unitario e condiviso verso l’Europa. I giovani sono fondamentali, è da loro, dalle loro esperienze, dai loro confronti, che nasce la possibilità di pensare al futuro. L’identità di un’Europa unita mai come in questo momento è determinante. In questo il ruolo dell’università è quello di favorire l’aggregazione".

Collegato dalla sede Anci nazionale, a Roma, anche il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti: "Per un sindaco è sempre un piacere e un grande stimolo confrontarsi con giovani come Ava Ghasemi (capo comitato organizzatore, ndr), e capire che nuova frontiera si sta creando. Dovremo essere tutti molto bravi a spiegare agli anconetani cosa sta avvenendo ad Ancona. Una città per tradizione sorniona, ma che negli ultimi venti mesi ha conosciuto eventi di portata internazionale. E’ con orgoglio che Ancona accoglie l’Egm, visto che eravamo in concorrenza per ospitarlo con altre grandi città universitarie. Una grande opportunità che mostra ancora una volta quanto Ancona possa essere città aperta e scenario del confronto e dell’incontro dei popoli europei".