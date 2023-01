Sbarca "Panino marino": "Parole d’ordine velocità e appetibilità"

Nuova apertura in centro, arriva ‘Panino marino’. Il nuovo negozio sorge nel rione Adriatico e precisamente in piazza don Minzoni 11A, di fronte la scuola Pascoli di via Cadore. Il locale arancione – di circa 45 metri quadrati – sfornerà panini caldi al pesce (con vari abbinamenti) per tutti. "È un’offerta importante per quell’area della città, che è molto popolata. D’altronde, corso Amendola è un centro commerciale all’aperto, ricco di attività, con tante famiglie che lo abitano e tante offerte. È un rione frequentato e di passaggio" - sottolinea il titolare, Michele Pianelli. L’esercizio commerciale si trova esattamente tra via de Bosis e via Cadorna ed ha aperto i battenti ieri. Ricca l’offerta dei panini, "disponibili anche per persone vegane o allergiche al glutine. Il nostro prodotto esce un po’ dai canoni tradizionali di una città di mare come Ancona, ma visto che la società evolve repentinamente, immagino che questa idea possa ben inserirsi qui". ‘Panino marino’ vanta già due punti vendita altrove, tra Macerata e Civitanova. "Si tratta di un fast food di qualità, con un’attenzione particolare alle ricette". Insomma, "non è un semplice pane-pesce. Ci sono abbinamenti con verdure e formaggi da cui nascono ricette vere che caratterizzano lo stesso panino. C’è un’approfondita ricerca nelle salse e nell’accostamento dei prodotti e il menù cambia al variare delle stagioni". Il bello è che il pesce – dicono – è quello nostrano. Parole d’ordine: appetibilità, ma anche velocità. "La nostra politica è soprattutto quella dell’asporto, così da poter raggiungere tutta Ancona, dalle famiglie alle aziende. La pandemia ha cambiato le abitudini alimentari della gente, più propensa alle consegne a domicilio. E noi vogliamo continuare su questo trend". Il locale non ha alcun posto a sedere, se non qualche appoggio per chi ha piacere di gustare un panino al volo". Ieri, già dopo l’apertura, in tanti hanno voluto togliersi lo sfizio di un panino al pesce: "È una possibilità di mangiare del pesce in tempi brevi e di soddisfare per soddisfare i palati più sopraffini. La clientela ha risposto bene" e qualche goloso puntava ai dolci biscottoni. "Il mio rapporto con il mare? Beh – riflette Pianelli – è come un fratello. Considerate che sono nato in via Panoramica".

Nicolò Moricci