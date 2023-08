Sbarchi, il prefetto Pellos "Ancona c’è ed accoglie Grande sforzo per i posti"

"Accoglienza dei migranti? Siamo parte di una sistema nazionale che dà risposte". Il prefetto di Ancona, Darco Pellos, usa un tenore ben diverso da quello del sindaco di Ancona Silvetti all’indomani dello sbarco della sesta nave di una ong al porto dorico dall’11 gennaio scorso. Mercoledì scorso, dopo aver assistito allo sbarco delle 106 persone dalla nave Humanity 1 (tra loro una donna incinta, due gemellini di sei mesi e poco più di venti minori stranieri non accompagnati) alla banchina 19 del porto, Daniele Silvetti aveva lanciato un monito chiaro: "I posti per l’accoglienza ad Ancona sono saturi, basta navi di migranti assegnate al nostro porto. Ho già reso partecipe della situazione il Sottosegretario agli Interni Prisco". Due approcci diversi senza che nessuno dei due abbia mai fatto alcun accenno alle dichiarazioni dell’altro: "Il tema dei flussi migratori è importante per le Prefetture che stanno facendo il massimo sforzo, sia per sbarchi, come quello di Ancona, sia per le persone che sono sbarcate nei porti dell’Italia meridionale come Lampedusa. La Prefettura di Ancona fa parte di un sistema nazionale che sta rispondendo adeguatamente" afferma Darco Pellos. Che fa presente come la Prefettura "si occupa non solo degli sbarchi, ma anche dell’accoglienza di chi viene inviato nella nostra regione proveniente dagli sbarchi del sud Italia, in base ad un meccanismo di redistribuzione, basato su vari criteri, tra cui uno demografico, il numero di abitanti, un altro legato ai servizi disponibili. L’obiettivo è l’accoglienza diffusa". Quello del 16 agosto è il sesto sbarco dall’inizio dell’anno, con 400 migranti approdati ad Ancona negli ultimi due mesi. Secondo il cruscotto statistico del Ministero dell’Interno, aggiornato al 15 agosto (e che quindi non comprende i 106 arrivati il 16), nelle Marche ci sono 2.750 migranti presso i centri di accoglienza, 1.315 nei centri Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione, ex Sprar), i cui dati sono però aggiornati al 15 luglio, per un totale 4.065 persone: "Per individuare i posti disponibili e quelli attualmente occupati _ specifica Pellos _ facciamo verifiche giornaliere con l’Inps, con la Commissione per le richieste di protezione internazionale e con gli enti gestori. Chi ottiene la protezione oppure il permesso di soggiorno perché ha trovato lavoro, esce dal sistema di prima accoglienza ed entra in altri percorsi. Ci sono poi gli allontanamenti volontari. C’è un turn over elevato. Insomma, il dato di oggi potrebbe essere diverso da quello di ieri e da quello di domani. Per le Prefetture, oltre all’accoglienza, il percorso è finalizzato ad accertare chi ha diritto a rimanere sul territorio nazionale. Ma non finisce qui. C’è pure un’opera di sensibilizzazione delle associazioni di categoria per individuare percorsi lavorativi, esiste anche un protocollo tra Ministero dell’Interno e l’Ance, l’associazione dei costruttori. Al di là dei meccanismi ministeriali, siamo ben lieti di dare assistenza ad altre Prefetture che sono in difficoltà con numeri molto più alti da gestire, come ad esempio quella di Agrigento".