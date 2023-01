Sbarco Ocean Viking, i sogni dei ragazzini

È stabile da un paio di giorni il numero di minori non accompagnati ospitati nel centro di accoglienza allestito e gestito dalla Caritas all’ex Hotel Massi. In 39 erano arrivati in città dopo lo sbarco dalla Ocean Viking e Geo Barent: i primi allontanamenti volontari si erano verificati dopo un giorno, quattro erano partiti alla volta di Roma dove si sarebbero ricongiunti con amici e parenti. Altri tre erano stati rintracciati a Rimini e ospitati da strutture in loco. Sarebbero 11 quelli definitivamente allontanati, gli altri sono in attesa di essere affidati a strutture del territorio. Le giornate dei ragazzi trascorrono tra lezioni di italiano e fotografia e cucina grazie all’impegno di operatori e volontari. Sono ragazzi carichi di sogni, come Abu, che sogna un campo da calcio vero, con l’erba verde e brillante, sogna un pubblico che lo applaude per la sua bravura e per dei gol da campione. "Vorrei diventare come Mbappé". Kylian Mbappé, nato da un padre del Camerun e una mamma algerina, è un mito che oggi fa l’attaccante del Paris Saint-Germain e uno dei migliori giocatori al mondo. Chiedete ai nostri figli se non vorrebbero diventare come Mbappé: la risposta sarà la stessa. Abu sogna in grande, sì, come tutti i quindicenni di questo mondo e noi gli auguriamo davvero di scendere su quel campo e di diventare un campione. Non erano nemmeno trascorse 24 ore dallo sbarco che un gruppo di ragazzi si è subito cimentato in palleggi e una partitella di calcio approfittando di un pallone trovato in cortile. Con quello stesso pallone i ragazzi hanno giocato per giorni, nonostante le ciabatte ai piedi, in attesa di indossare un paio di scarpe da tennis. Nei momenti di convivialità, alcuni di loro raccontano l’inferno trascorso prima di trovare un po’ di serenità nel centro di accoglienza.

Silvia Santarelli