Sbraita e barcolla per strada Ubriaco braccato dall’ambulanza

Barcollava e sbraitava in mezzo alla strada rischiando di essere investito, con gli automobilisti costretti a improvvise manovre e i residenti scesi in strada preoccupati. Sono stati loro stessi ad allertare il numero unico di emergenza 112 e sul posto sono, poco dopo, intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi.

È accaduto nel primo pomeriggio di ieri in via Raffaello Sanzio. L’uomo, quarantenne di origine magrebina, secondo una prima ricostruzione, in preda ai fumi dell’alcol barcollava pericolosamente in mezzo alla strada, ma non solo. L’uomo si sarebbe anche sdraiato sulle macchine parcheggiate in sosta lungo la via in cui transitava.

Sul posto, allertati dai preoccupati cittadini della zona, si è portata un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e i carabinieri. Sanitari e militari hanno braccato l’uomo portandolo all’interno dell’ambulanza e poi al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani con un codice di bassa gravità. L’uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e le cure del caso, le sue condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti.

sa.fe.