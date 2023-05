Scacchi, Cristian Coppari vince la medaglia d’oro ai campionati regionali

Ad appena tre mesi dalla sua ri-fondazione l’Asd circolo Scacchi Jesi mette in bacheca i suoi primi trofei, e a conquistarli sono proprio i più giovani.

Lo jesino Cristian Coppari ha conquistato la medaglia d’oro under 10 ai campionati regionali di scacchi a San Severino lo scorso 30 aprile, mentre il fabrianese Lorenzo Sgreccia (iscritto al circolo jesino) ha ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria under 12.

"Questi trofei – commenta Raffaele Scoccianti, presidente Asd circolo Scacchi Jesi – sono particolarmente graditi in quanto provenienti da due giovanissimi talenti che ci fanno ben sperare per gli anni a venire e ci attestano la qualità del lavoro svolto per farli crescere, in primis del nostro istruttore Luigi Ramini e a seguire per il coinvolgimento del circolo stesso nell’accogliere e appassionare i giovani ragazzi nelle attività scacchistiche agonistiche, permettendo loro un allenamento costante in preparazione per i tornei in programma".