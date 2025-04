"Scacciamarzo" col Centro Tradizioni. Popolari e La Macina

Sarà recuperato oggi a Monsano lo ‘Scacciamarzo’, previsto sabato scorso ma rinviato per il maltempo. Questa mattina (ore 10,30) i bambini protagonisti si ritroveranno in piazza Mazzini, da dove partiranno per portare l’antico canto rituale di questua infantile casa per casa.

Dalle ore 11,30 alle 12, nella piazzetta Matteotti, con le uova raccolte nella questua verrà offerta dall’Avis una merenda a base di frittata a tutti i bambini presenti e ai loro accompagnatori.

L’evento è a cura del Centro Tradizioni Popolari e del Comune in collaborazione con La Macina e il Gruppo Protezione Civile.