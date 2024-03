"Scacciamarzo", la Macina di Gastone Petrucci ripropone il canto rituale della questua infantile

Trentaquattresima edizione dello ‘Scacciamarzo’ a Monsano. Il Centro Tradizioni Popolari e il Comune, in collaborazione con il gruppo La Macina di Gastone Pietrucci, oggi (dalle ore 10.30) ripropongono questo antichissimo canto rituale di questua infantile, che vedrà cortei di bambini percorrere le vie del paese bussando di casa in casa per portare a tutti il canto augurale dello Scacciamarzo, per ricevere in cambio doni, ma soprattutto ‘l’ovo pe’ la ciambella’ (tipico dolce marchigiano a base di uova, farina e zucchero). Al termine (ore 11.30) nella piazzetta Matteotti grazie alle uova raccolte verrà offerta dall’Avis di Monsano una merenda, a base di frittata, a tutti i bambini presenti e ai loro accompagnatori.