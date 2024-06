Scacco ai furbetti del fisco: "Scoperti 325 evasori totali e oltre 500 lavoratori in nero"

"Possibilità di infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio, perché le Marche sono una terra fiorente e dove girano ricchezze gli appetiti delle mafie ci sono, ma proprio per questo il livello di attenzione è molto elevato e il monitoraggio è attento. Ma non abbiamo allarmi e criticità su questo profilo. Per il traffico di droga siamo in linea con gli altri anni, ma resta un fenomeno difficile da arginare".

Così il generale Alessandro Barbera, comandante regionale della Guardia di Finanza, ha tracciato un bilancio degli ultimi 16 mesi di attività del corpo che, con i vari reparti del territorio, ha eseguito 28mila interventi ispettivi ed effettuato oltre 3.100 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia locale. Il contrasto alle frodi, l’evasione fiscale, la tutela della spesa pubblica hanno visto un bilancio tutto sommato positivo ma "da antenne sempre alte".

Le attività ispettive hanno scovato quasi un evasore totale al giorno, pari a 325 furbetti a capo di imprese o lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco. Poi la piaga dei lavoratori in nero, 534 quelli trovati irregolari, quasi due al giorno. Non emergerebbe però un problema caporalato.

"Non ci sono attività gestite in questa maniera - ha osservato il generale Barbera - ma le antenne sono tese e il monitoraggio costante".

Le persone denunciate per reati tributari sono state 474 di cui 3 arrestate. Segnalati all’Agenzia delle Entrate crediti di imposta agevolati in materia di edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato fischio fiscale. Sequestrati beni di profitto di evasioni e frodi per oltre 48milioni di euro. L’attività di contrasto al contrabbando ha individuato 1.35 quintali di tabacchi. A tutela della spesa pubblica sono stati eseguiti 482 interventi per la corretta esecuzione di appalti pubblici per 517 milioni di euro.

Attenzionato il reddito di cittadinanza con 378 interventi che hanno portato a scoprire oltre 6 milioni di euro indebitamente percepiti. Eseguite 508 indagini in tema di spesa pubblica con 580 persone denunciate e 99 responsabili segnalati alla Corte dei Conti. Accertati danni erariali per oltre 18,4 milioni di euro. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 41 interventi che hanno portato alla denuncia di 93 persone di cui 7 arrestate e alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 65 milioni. In applicazione della normativa antimafia sono stati fatti accertamenti patrimoniali a 237 soggetti che hanno portato alla confisca di beni per oltre 5 milioni di euro. Sequestrati 1.250 chili di droga, in prevalenza cocaina per 41 chili, hashish per 206 kg, marijuana per mille.