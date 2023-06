Scacco allo spaccio Raffica di sequestri: la polizia distrugge oltre 150 chili di droga

In tre anni di attività la polizia ha sequestrato 150 chilogrammi di droga che ieri mattina è stata distrutta per combustione. A portare il quantitativo a destinazione sono stati gli agenti della Squadra Mobile, sezione antidroga della questura, per ordine del tribunale di Ancona, l’ufficio corpi dei reati. Le sostanze stupefacenti, cocaina, eroina, hashish e marijuana, sono quelle sequestrate in diverse operazioni di polizia giudiziaria fatte in tutta la provincia. Tutta droga tolta dal mercato del traffico illecito e a seguito di lunghe e laboriose attività di indagine. I sequestri fanno riferimento all’arco temporale 2020-2023. E’ il frutto di piccole quantità sequestrate di volta in volta a spacciatori di basso livello fino ad arrivare ai grossi quantitativi facenti parti di partite di droga destinate all’approvvigionamento del mercato della droga in questo territorio.

Un veicolo scortato, pieno del carico, si è diretto fino alla sede di uno dei forni ad alta combustione presenti sul territorio. Personale specializzato ha caricato la bocca del bruciatore con lo stupefacente che è stato successivamente distrutto mediante combustione. La droga destinata allo smaltimento è stata solo una parte di quella ancora sotto sequestro giudiziario, e trovata sempre in ambito di importanti indagini, sbarcata anche dal porto dorico. Mano a mano che i procedimenti penali si definiscono per i responsabili la droga viene dissequestrata e, non essendo più utile ai fini giudiziari, può essere eliminata.